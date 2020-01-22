Новые фото Шумахера вызвали грандиозный скандал: что известно

Неизвестные хотят продать фотографии семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, сделанные после аварии на горных лыжах.

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По информации Mirror, фото сделаны в его доме в Женеве. Злоумышленники планируют выручить за изображения 1 миллион фунтов стерлингов. Жена легендарного гонщика Коринна обратилась в полицию с жалобой на вмешательство в частную жизнь.

Новости Жена Шумахера раскрыла просьбу Михаэля

Напомним, Шумахер получил черепно-мозговую травму в декабре 2013 года и некоторое время находился в коме. После инцидента немец не появляется в публичном пространстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский нейрохирург Никола Аччари раскрыл подробности состояния Михаэля Шумахера, заявив, что "ничего общего с тем, каким мы его помним, нет".

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