На Формуле-1 произошла страшная огненная авария со взрывом. Видео

Пилот Формулы-1 Роман Грожан попал в кошмарную аварию на старте Гран-при Бахрейна.

Болид французского пилота Haas на первом круге столкнулся с россиянином Даниилом Квятом, влетел в отбойник и взорвался. Грожан смог сам покинуть горящий кокпит и был оперативно доставлен в госпиталь.

У француза диагностированы ожоги рук и лодыжек.

Как сообщал OBOZREVATEL, этап в Сочи чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-2 был остановлен из-за жуткой аварии 25-летних британца Джека Эйткена и итальянца Луки Гьотто.