Грандиозная авария остановила исторический Гран-при Формулы-1. Видео

Тысячный Гран-при чемпионата мира по автоспорту в классе Формула-1, который прошел на итальянской трассе Муджело и впервые в истории назывался Гран-при Тосканы, ознаменовался грандиозной аварией на 7-м круге.

После достаточно спокойного старта 9-го этапа сезона, в одном из поворотов Пьер Гасли (Alfa Tauri) сцепился с Кими Райкконеном (Alfa Romeo) и еще одной машиной. Пьера зажали в коробку, после чего эта группа вынесла лидера Red Bull Макса Ферстаппена.

Во время рестарта гонки, лидирующий Боттас неоправданно долго разгонялся, из-за чего на стартовой прямой возник эффект "гармошки", приведший к большому завалу.

В результате аварии сошли с дистанции Магнуссен, Латифи, Джовинацци и Сайнс, а гонка была остановлена красными флагами.

За 15 кругов до конца гонщик Racing Point Ланс Стролл врезался в барьеры, после чего на трассу в очередной раз выехала машина безопасности, а затем гонка вновь была остановлена красными флагами.

В итоге многострадальный Гран-при выиграл действующий чемпион мира из Mercedes Льюис Хэмилтон. Партнер британца Валттери Боттас стал вторым. Третье место у Алекса Албона из Red Bull.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлом этапе лидер Ferrari Шарль Леклер попал в страшную аварию, а победу сенсационно добыл пилот AlphaTauri.

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