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26 октября • обновлено в 11:27
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Где смотреть Гран-при Мексики: расписание трансляций Формулы-1

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В этот уикэнд 26-27 октября состоится восемнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Мексики пройдет в столице Мехико на автодроме имени братьев Родригес.

Где смотреть Гран-при Мексики: расписание трансляций Формулы-1

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.

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Квалификация:

26 октября, 20:55 – "Матч ТВ"

В записи: 22:30 - "Setanta Sports 2", 27 октября в 00:05 на "Матч! Арена", в 04:15 "на Setanta Sports 2".

Гонка:

27 октября, 21:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine".

В записи: 28 октября, 01:00 "Матч! Арена".

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Как сообщал OBOZREVATEL, семнадцатый этап Формулы-1 прошел в Японии 13 октября. Гран-при состоялся на знаменитой трассе в Судзуке и завершился победой Валтери Боттаса из Mercedes.

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Место
Мексика
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