Где смотреть Гран-при Италии: расписание трансляций Формулы-1

В этот уикенд, 5 – 6 сентября, состоится 8-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гонка пройдет в Италии на легендарном автодроме Монца.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, картинка будет доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с прошлого года вещает в Украине.

Квалификация:

5 сентября, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine +".

В записи в этот же день: 18:45– "Setanta Sports Ukraine", 23:20 – "Матч! Арена".

Гонка:

6 сентября, 16:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine +".

В записи в этот же день: 19:45 – "Матч! Арена", 19:30 – "Setanta Sports Ukraine".

Как сообщал OBOZREVATEL, седьмой этап прошел на легендарном автодроме Спа-Франкоршам в Бельгии и ознаменовался страшной аварией между Антонио Джовинацци из Alfa Romeo и Джорджем Расселом из Williams.

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