Где смотреть Гран-при Германии: расписание трансляций Формулы-1

В субботу и воскресенье, 27- 28 июля, состоится одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Германии пройдет на автодроме Хоккенхаймринг в Хоккенхайме.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс+" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

Квалификация:

27 июля, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports+". В записи: 21:30 - "Матч! Арена". 28 июля 08:00 - "Setanta Sports+".

Гонка:

28 июля, 16:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports+". В записи: 29 июля 01:00 - "Матч! Арена", 03:30 - "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля на бывшем аэродроме в Сильверстоуне десятый этап Формулы-1. Гран-при Великобритании выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

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