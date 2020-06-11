Его дебют состоялся в 1991 году, а последняя гонка – в 2012-м

Он установил многочисленные рекорды в гонках Формулы-1: по числу побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13), быстрых кругов (77) и чемпионских титулов подряд (5)

Операция, которую в ближайшее время сделают легендарному гонщику Формулы-1 Михаэлю Шумахеру, будет проходить с использованием стволовых клеток, которые должны заменить поврежденную ткань.

Михаэль Шумахер (2004 год)

Эти стволовые клетки экс-пилоту Ferrari вживят в сердечную ткань – предполагается, что это поможет регенерировать нервную систему бывшего гонщика, сообщает Daily Mail

Операцию проведет французский профессор и кардиолог Филипп Менаше – он уже оперировал Шумахера в сентябре прошлого года. Поврежденные клетки в теле немца заменят на здоровые, которые были получены из костного мозга и крови.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2013 года Михаэль получил серьезную травму, катаясь на горнолыжном склоне в Альпах. Он упал, ударившись головой о выступ скалы. Его доставили в больницу во французском Гренобле и ввели в искусственную кому. Летом 2014-го Шумахер пришел в сознание. В декабре 2018 года издание Daily Mail написало, что он больше не прикован к постели и находится на своей вилле у Женевского озера.

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