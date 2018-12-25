МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Звездный новичок "Динамо" возглавил рейтинг самых дорогих украинских форвардов

2.9тЧитать материал на украинском

18-летний воспитанник "Днепра" Владислав Супряга стал самым дорогим украинским нападающим. Обновленный рейтинг стоимости футболистов европейских лиг опубликовал портал Transfermarkt.

Владислав Супряга

Владислав Супряга

ФФУ

По новым подсчетам трансферная цена звездного новичка "Динамо" Киев составляет 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне в составе "бело-синих" Супряга провел 10 поединков, сделав 1 голевую передачу.

На втором месте расположился форвард "Гента" Роман Яремчук – 3,5, а замкнул тройку еще один игрок "Динамо" Артем Беседин – 2,5.

Полный список выглядит следующим образом.

Звездный новичок "Динамо" возглавил рейтинг самых дорогих украинских форвардов

Отметим, что в общем списке самых дорогих украинских футболистов Супряга расположился на 13-й позиции.

Звездный новичок "Динамо" возглавил рейтинг самых дорогих украинских форвардов

Новости
УЕФА назвал лучший гол группового раунда Лиги чемпионов: видео шедевра

Как сообщал OBOZREVATEL, Супряга 10 августа заключил с "Динамо" соглашение сроком на пять лет.

Позже появилась информация, что за этот трансфер, киевской команде пришлось заплатить шесть миллионов евро.

Персона
Владислав Супряга
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги