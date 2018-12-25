Звездный новичок "Динамо" возглавил рейтинг самых дорогих украинских форвардов

18-летний воспитанник "Днепра" Владислав Супряга стал самым дорогим украинским нападающим. Обновленный рейтинг стоимости футболистов европейских лиг опубликовал портал Transfermarkt.

Владислав Супряга ФФУ

По новым подсчетам трансферная цена звездного новичка "Динамо" Киев составляет 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне в составе "бело-синих" Супряга провел 10 поединков, сделав 1 голевую передачу.

На втором месте расположился форвард "Гента" Роман Яремчук – 3,5, а замкнул тройку еще один игрок "Динамо" Артем Беседин – 2,5.

Полный список выглядит следующим образом.

Отметим, что в общем списке самых дорогих украинских футболистов Супряга расположился на 13-й позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Супряга 10 августа заключил с "Динамо" соглашение сроком на пять лет.

Позже появилась информация, что за этот трансфер, киевской команде пришлось заплатить шесть миллионов евро.