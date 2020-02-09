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10 февраля • обновлено в 00:20
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Шовковский может стать министром спорта: Гончарук сделал заявление

3.6т
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский может возглавить спортивное направление в правительстве.

Отвечая на вопрос журналистки "Фактов недели", почему выбор пал на футбольную звезду, а не менеджера, Гончарук заявил, что эта идея пока серьезно не обсуждалась.

Александр Шовковский

Александр Шовковский

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"Вообще очень интересно, как распространяются слухи. Идея подумать об Александре, как о члене правительства, возникла у меня. Но серьезно и откровенно мы ее не обсуждали. Теоретически спорт может быть выведен в отдельное ведомство. Но надо понимать, что создание министерства – это куча бюрократических формальностей, потому что у нас на финишной прямой находится подготовка к Олимпиаде. И мы смотрим на то, чтобы любое решение не помешало этой подготовке", – сказал премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Шовковский получил новую должность, став экспертом одной из букмекерских контор.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Александр Шовковский Алексей Гончарук
Теги
ФК Динамо Киев Кабинет министров Украины
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