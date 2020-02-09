Шовковский может стать министром спорта: Гончарук сделал заявление

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский может возглавить спортивное направление в правительстве.

Отвечая на вопрос журналистки "Фактов недели", почему выбор пал на футбольную звезду, а не менеджера, Гончарук заявил, что эта идея пока серьезно не обсуждалась.

Александр Шовковский ФК "Динамо" Киев

"Вообще очень интересно, как распространяются слухи. Идея подумать об Александре, как о члене правительства, возникла у меня. Но серьезно и откровенно мы ее не обсуждали. Теоретически спорт может быть выведен в отдельное ведомство. Но надо понимать, что создание министерства – это куча бюрократических формальностей, потому что у нас на финишной прямой находится подготовка к Олимпиаде. И мы смотрим на то, чтобы любое решение не помешало этой подготовке", – сказал премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Шовковский получил новую должность, став экспертом одной из букмекерских контор.

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