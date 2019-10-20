Зозуля забил потрясающий гол и принес победу команде

Украинский футболист "Альбасете" Роман Зозуля принес победу своей команде в 12-м туре второго дивизиона чемпионата Испании.
29-летний форвард сборной Украины отметился эффектным ударом в игре против "Фуэнлабрады" (1:0).
📸✏️ | El Alba, un orgulloso visitante.— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) October 20, 2019
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Наш соотечественник вышел в старте и на 59-й минуте откликнулся на фланговую передачу Мануэля Фустера. Практически не двигаясь, Зозуля головой вогнал мяч в ворота соперника.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября Зозуля забил головой с 16 метров в 8-м туре второго дивизиона чемпионата Испании.
В июле Роман не перешел в киевское "Динамо", как об этом сообщалось ранее, а продолжил выступления в чемпионате Испании.
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