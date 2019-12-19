Зозуля сделал официальное заявление по скандалу в Испании, вспомнив Зеленского

Украинский футболист "Альбасете" Роман Зозуля, который подвергся оскорблениям с трибун во время матча чемпионата Испании, выступил с официальным заявлением.

"Все, что обо мне говорят – неправда. Я всего лишь футболист и патриот своей страны. Я поддерживаю свою страну. Я аполитичен и против всех идеологий. Хочу спросить. Я получил поддержку от президента Украины, будет ли любой президент поддерживать нациста? Спасибо всему украинскому народу за поддержку и людям, которые борются за мир во всем мире. Спасибо президенту Украины за поддержку", - приводит tribuna.com текст обращения, опубликованного в Marca.

Зозуля признался, что в Испании ему комфортно и он никогда в жизни не видел такой гостеприимной команды

"Много благодарностей клубу за поддержку. Всегда буду с вами. За всю жизнь не смогу поблагодарить за все, что "Альбасете" сделал для меня. Собираюсь встретиться с руководством клуба, уверен, мы примем какое-то решение", - подытожил украинец.

Новости В Испании выступили с официальным заявлением по скандалу с Зозулей

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в отношении экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули.

В МИД Украины отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Сам Зозуля выступил с резким ответом в адрес фанатов мадридцев.

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