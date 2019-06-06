ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Зозуля рассказал, как отказал Ахметову: спортивные итоги 5 июня

836Читать материал на украинском

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал, как Ринат Ахметов убеждал его перейти в донецкий "Шахтер", а игроки юношеской сборной Украины по футболу влипли в скандал из-за поддержки России. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 5 июня.

Кроме того, в команде Энтони Джошуа категорически высказались о реванше с Энди Руисом. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

"Пешком в Донецк": Зозуля рассказал о разговоре с Ахметовым

"Классные пацаны!" Украинские спортсмены поддержали сборную России

"Нет смысла, точка": у Джошуа категорично высказались о реванше с Руисом

Роналду в скандальном матче вывел Португалию в финал Лиги наций

"Просто обос**л": Фьюри жестоко унизил Джошуа

"Гений бокса": Ломаченко сделал откровенное признание

Умер легендарный президент УЕФА

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Лига наций" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига наций
Персоны
Роман ЗозуляРинат АхметовЭнтони Джошуа
Теги
ФК Шахтерсборная Португалии по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel