Зозуля рассказал, как отказал Ахметову: спортивные итоги 5 июня

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал, как Ринат Ахметов убеждал его перейти в донецкий "Шахтер", а игроки юношеской сборной Украины по футболу влипли в скандал из-за поддержки России. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 5 июня.

Кроме того, в команде Энтони Джошуа категорически высказались о реванше с Энди Руисом. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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