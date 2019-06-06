Зозуля рассказал, как отказал Ахметову: спортивные итоги 5 июня

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал, как Ринат Ахметов убеждал его перейти в донецкий "Шахтер", а игроки юношеской сборной Украины по футболу влипли в скандал из-за поддержки России. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 5 июня.
Кроме того, в команде Энтони Джошуа категорически высказались о реванше с Энди Руисом. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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