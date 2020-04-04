Роман Зозуля помог Испании в борьбе с коронавирусом - фотофакт

Украинский футболист испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля подарил оборудование для городской больницы одноименного города.

30-летний нападающий купил для клиники специальную шарнирно-сочлененную кровать. Подарок был доставлен в отделение интенсивной терапии.

Отметим, что на момент написания новости в Испании заболело 124736 человека. Более 11 тысяч умерло. 4 апреля в этой стране был зарегистрирован наименьший показатель смертей от коронавируса за последние восемь дней - 546.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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