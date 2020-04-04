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4 апреля • обновлено в 22:55
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Роман Зозуля помог Испании в борьбе с коронавирусом - фотофакт

2.9т
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Украинский футболист испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля подарил оборудование для городской больницы одноименного города.

30-летний нападающий купил для клиники специальную шарнирно-сочлененную кровать. Подарок был доставлен в отделение интенсивной терапии.

Отметим, что на момент написания новости в Испании заболело 124736 человека. Более 11 тысяч умерло. 4 апреля в этой стране был зарегистрирован наименьший показатель смертей от коронавируса за последние восемь дней - 546.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А как же ридна украйина? Ай-яй-яй...
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