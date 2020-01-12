"Зозуля — чертов нацист": испанские ультрас устроили дикую акцию против украинца

Футбольные ультрас испанских клубов "Райо Вальекано" и "Баракальдо" перед очным поединком второго раунда Кубка Испании провели марш против украинского игрока "Альбасете" Романа Зозули.

Фанаты устроили шествие по Баракальдо, скандируя "Зозуля — чертов нацист" и держа баннер "Футбол против расизма".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.

В результате серьезной травли Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис".

Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды.

15 декабря 2019 года матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в адрес Зозули.

На следующий день испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно инцидента.

В МИД Украины оперативно отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Вечером 16 декабря Роман выступил с мощным ответом в адрес фанатов-мадридцев.

Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув Донбасс.