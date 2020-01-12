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12 января • обновлено в 23:28
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"Зозуля — чертов нацист": испанские ультрас устроили дикую акцию против украинца

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Футбольные ультрас испанских клубов "Райо Вальекано" и "Баракальдо" перед очным поединком второго раунда Кубка Испании провели марш против украинского игрока "Альбасете" Романа Зозули.

Фанаты устроили шествие по Баракальдо, скандируя "Зозуля — чертов нацист" и держа баннер "Футбол против расизма".

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
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Комментарии
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Cachko Elena
Cachko Elena
совсем озверели испанцы...уж кто бы молчал про фашистов,так это испанцы со своим франко
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2
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Cachko Elena, девочка! они побороли в стране фашизм! и теперь борятся с внешним!
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0
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Судя по кучке им.бицилов из паРРаши здесь - вонючая фсбешная провокация продолжается.
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2
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Нужно называть вещи своими именами
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Внаукраине Потриот, потрібно. Назвись!
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