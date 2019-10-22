Золотой мяч-2019: объявлен скандальный список номинантов

Журнал France Football опубликовал имена 30 соискателей Золотого мяча-2019. Особенность нынешнего списка претендентов в том, что в нем отсутствует прошлогодний обладатель приза Лука Модрич.

Depuis l'instauration des nominations au #BallondOr France Football, jamais un tenant du titre n'était passé à la trappe l'année suivante. Le résultat, pour Luka #Modric, d'une année 2019 bien terne.



👉 Retour sur des derniers mois délicats : https://t.co/ZgRwj3nGal pic.twitter.com/n16RFPw87K — #BallondOr (@francefootball) 22 октября 2019 г.

Подобное произошло впервые за 26 лет: в 1993 году голландский форвард Марко ван Бастен также не попал в список финалистов, хотя выиграл Золотой мяч-1992.

30 претендентов на Золотой мяч-2019:

Первая пятерка: Серхио Агуэро (Манчестер Сити, Аргентина), Уго Льорис (Тоттенхэм, Франция), Душан Тадич (Аякс, Сербия), Фрэнки де Йонг (Барселона, Нидерланды), Садио Мане (Ливерпуль, Сенегал).

Вторая пятерка: Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль, Англия), Донни Ван Де Беек (Аякс, Нидерланды), Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал, Габон), Марк-Андре Тер Штеген (Барселона, Германия).

Третья пятерка: Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия), Алиссон (Ливерпуль, Бразилия), Маттейс Де Лигт (Ювентус, Нидерланды), Карим Бензема (Реал, Франция), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль, Нидерланды).

Четвертая пятерка: Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды), Хон Мин Сон (Тоттенхэм, Корея), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия), Роберт Левандовски (Бавария, Польша), Роберто Фирмино (Ливерпуль, Бразилия).

Пятая пятерка: Лионель Месси (Барселона, Аргентина), Рияд Марез (Манчестер Сити, Марокко), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия), Калиду Кулибали (Наполи, Сенегал), Антуан Гризманн (Барселона, Франция).

twitter.com/francefootball

Шестая пятерка: Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет), Эден Азар (Реал, Бельгия), Маркиньос (ПСЖ, Бразилия), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити, Англия), Жоау Фелиш (Атлетико, Португалия).

Отметим, что наибольшее представительство в списке номинантов имеют игроки "Ливерпуля" (семь человек). "Манчестер Сити" представлен пятью футболистами. Четыре игрока – из "Барселоны".

Обладатель Золотого мяча-2019 станет известен 2 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году вокруг вручения награды Золотой мяч вспыхнул громкий скандал.

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