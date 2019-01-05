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Знаменитый футболист попал в курьезную ситуацию на матче Кубка Англии

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Футболист "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес попал с курьезную ситуацию во время матча Кубка Англии против "Рединга". Чилийский футболист сел в тренерское кресло, вызвав удивление наставника "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера.

Санчес был заменен на 64-й минуте. Чилийский футболист увидел свободный стул и сел на него. К нему тут же подошел Сульшер и попросил пересесть.

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Напомним, что легенда "Манчестер Юнайтед" возглавил команду после отставки португальца Жозе Моуриньо. Сульшер повторил рекорд клуба, добыв пять побед в пяти первых поединках во главе манкунианцев.

Уле Гуннар Сульшер

Уле Гуннар Сульшер

twitter.com/manutd

Как сообщал OBOZREVATEL, португалец Жозе Моуриньо может трудоустроится в Испании. В СМИ не исключают, что экс-тренер "Манчестер Юнайтед" подпишет соглашение с "Реалом". При этом у "сливочных" уже есть соглашение до 2021 года с нынешним наставником команды Сантьяго Солари.

Персона
Уле Гуннар Сульшер
Место
Англия
Тег
ФК Манчестер Юнайтед
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Smallwille JorEl
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