Знаменитый футболист попал в курьезную ситуацию на матче Кубка Англии

Футболист "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес попал с курьезную ситуацию во время матча Кубка Англии против "Рединга". Чилийский футболист сел в тренерское кресло, вызвав удивление наставника "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера.

Санчес был заменен на 64-й минуте. Чилийский футболист увидел свободный стул и сел на него. К нему тут же подошел Сульшер и попросил пересесть.

When you sit in the gaffer's seat 😂 pic.twitter.com/6IGhTGj8wV