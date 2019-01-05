Знаменитый футболист попал в курьезную ситуацию на матче Кубка Англии

Футболист "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес попал с курьезную ситуацию во время матча Кубка Англии против "Рединга". Чилийский футболист сел в тренерское кресло, вызвав удивление наставника "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера.

Санчес был заменен на 64-й минуте. Чилийский футболист увидел свободный стул и сел на него. К нему тут же подошел Сульшер и попросил пересесть.

When you sit in the gaffer's seat 😂 pic.twitter.com/6IGhTGj8wV — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 5 января 2019 г.

Напомним, что легенда "Манчестер Юнайтед" возглавил команду после отставки португальца Жозе Моуриньо. Сульшер повторил рекорд клуба, добыв пять побед в пяти первых поединках во главе манкунианцев.

Уле Гуннар Сульшер twitter.com/manutd

Как сообщал OBOZREVATEL, португалец Жозе Моуриньо может трудоустроится в Испании. В СМИ не исключают, что экс-тренер "Манчестер Юнайтед" подпишет соглашение с "Реалом". При этом у "сливочных" уже есть соглашение до 2021 года с нынешним наставником команды Сантьяго Солари.