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Знаменитый артист испортил стадион ЧМ-2018 в России

1.9тЧитать материал на украинском

Концерт российского рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, повредил газон стадиона "Ростов Арена". Специально для выступления артиста траву покрыли защитным покрытием, однако там, где оно было закреплено, появились проплешины.

Позже Баста, заявил, что ФК "Ростов" может проводить свои домашние матчи и на старом стадионе.

"По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, если здесь выступит Баста, то команда на "Ростов Арене" больше играть не будет. Ну и отлично, у нее есть свой стадион "Ростсельмаш", культовый, исторический, можно там продолжить играть, его отреставрировать и будет супер", – сказал рэпер.

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Персона
Баста (Василий Вакуленко)
Место
РоссияРостов-на-Дону
Объект
ФК Ростов
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