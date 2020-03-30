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30 марта • обновлено в 11:32
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Знаменитый английский футболист устроил ДТП после вечеринки, нарушив карантин

1.1т
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Капитан английского клуба "Астон Вилла" Джек Грилиш разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина.

Как сообщает The Sun, за несколько часов до происшествия Грилиш выложил видео, в котором призвал фанатов оставаться дома и соблюдать условия карантина в условиях пандемии коронавируса.

Джек Грилиш

Джек Грилиш

По информации источника, футболист сам же и нарушил карантин, отправившись на вечеринку, которая проходила дома у его знакомого. Возвращаясь с нее, Грилиш на своем автомобиле стоимостью 89 тысяч евро врезался в три припаркованные машины. По свидетельствам очевидцев, футболист выглядел крайне растрепанным и неуверенным. Грилиш заявил владельцам поврежденных авто, что оплатит нанесенный ущерб, однако затем скрылся в неизвестном направлении.

Знаменитый английский футболист устроил ДТП после вечеринки, нарушив карантин

dailymail.co.uk

Знаменитый английский футболист устроил ДТП после вечеринки, нарушив карантин

dailymail.co.uk

На данный момент из-за распространения коронавирусной инфекции сезон АПЛ приостановлен на неопределенный срок.

В Великобритании выявлено почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. Среди них – 1 228 смертельных.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко высказался о своем возможном возвращении в "Динамо".

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Автор
Денис Карпов
Тема
VIP-ДТП
Место
Англия Бирмингем
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