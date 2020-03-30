Знаменитый английский футболист устроил ДТП после вечеринки, нарушив карантин

Капитан английского клуба "Астон Вилла" Джек Грилиш разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина.

Как сообщает The Sun, за несколько часов до происшествия Грилиш выложил видео, в котором призвал фанатов оставаться дома и соблюдать условия карантина в условиях пандемии коронавируса.

Джек Грилиш

По информации источника, футболист сам же и нарушил карантин, отправившись на вечеринку, которая проходила дома у его знакомого. Возвращаясь с нее, Грилиш на своем автомобиле стоимостью 89 тысяч евро врезался в три припаркованные машины. По свидетельствам очевидцев, футболист выглядел крайне растрепанным и неуверенным. Грилиш заявил владельцам поврежденных авто, что оплатит нанесенный ущерб, однако затем скрылся в неизвестном направлении.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

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