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1 апреля • обновлено в 15:31
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Зинченко вышел в четвертьфинал турнира Plan B по FIFA 20

1.6т
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Александр Зинченко, представляющий сборную Украины на турнире Plan B по FIFA 20, одержал минимальную победу над австрийским футболистом Михаэлем Грегоричем и вышел в четвертьфинал.

Наш соотечественник играл за "Барселону", а его соперник выбрал "Ливерпуль". Основное время матча закончилось вничью 1:1, а уже в дополнительное время Зинченко сумел забить решающий гол после ошибки Грегорича в обороне.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Кроме украинца в 1/4 финала также попали: Серхио Регилон (Испания), Диогу Жота (Португалия), Тодд Кантуэлл (Англия), Билли Гилмор (Шотландия), Бернд Лено (Германия), Патрик Шик (Чехия), Мунас Даббур (Израиль).

Напомним, что онлайн-турнир Plan B по FIFA 20 был организован известным Instagram-сообществом "433" в ответ на приостановку и перенос всех крупных международных турниров и национальных чемпионатов из-за коронавируса. Его участниками стали 32 футболиста, каждый из которых представляет свою сборную и борется за победу в чемпионате Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на стадии 1/16 финала Зинченко разгромно победил россиянина Данила Круглова из "Уфы".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Киберспорт
Персона
Александр Зинченко
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