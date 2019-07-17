Зинченко разгромил Ярмоленко в полуфинале "Азия Трофи"

Английский "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, обыграл земляков из "Вест Хэм" с Андреем Ярмоленко в составе.

Встреча в китайском Нанкине в рамках полуфинала предсезонного товарищеского турнира "Азия Трофи" завершилась со счетом 4:1.

Оба украинских футболиста появились на поле во второй половине матча. Зинченко вышел на замену на 62-й минуте встречи, заменив на левом фланге обороны Анхелиньо. Ярмоленко в дебюте второго тайма на правом фланге полузащиты сменил Фелипе Андерсона.

У Андрея был отличный шанс забить гол, но его удар с близкой дистанции приняла на себя штанга.

Манчестер Сити — Вест Хэм 4:1

Голы: Д. Силва, 33, Нмеча, 36 (пен), Стерлинг, 59, 72 — Нобл, 26 (пен).

Новости Над Ярмоленко жестко поиздевались одноклубники в Китае

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля Андрей Ярмоленко вернулся к полноценным тренировкам после более чем 8-месячной паузы.

20 октября прошлого года Андрей получил тяжелую травму ахилла во время лондонского дерби против "Тоттэнхема" .

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