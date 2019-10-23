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23 октября • обновлено в 13:17
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Зинченко потерял место в основе "Ман Сити": стала известна причина

3.4т Читать материал на украинском

Стала известна причина отсутствия украинца Александра Зинченко в последних матчах английского "Манчестер Сити".

Александр Зинченко

Александр Зинченко

mancity.com

Как сообщает официальный сайт "Ман Сити", причиной пропуска этих игр стала травма колена футболиста.

"О степени серьезности повреждения Зинченко будет известно в ближайшие дни после обследования. Все в "Ман Сити" желают Алексу скорейшего восстановления", - говорится в заявлении клуба.

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Полузащитник сборной Украины пропустил матчи своего клуба в чемпионате Англии против "Кристал Пэлас" (2:0) и в Лиге чемпионов против "Аталанты" (5:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко сделал предложение руки и сердца известной телеведущей, на которое она дала ответ.

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Персона
Александр Зинченко
Место
Англия Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сити
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