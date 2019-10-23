Зинченко потерял место в основе "Ман Сити": стала известна причина

Стала известна причина отсутствия украинца Александра Зинченко в последних матчах английского "Манчестер Сити".

Александр Зинченко mancity.com

Как сообщает официальный сайт "Ман Сити", причиной пропуска этих игр стала травма колена футболиста.

"О степени серьезности повреждения Зинченко будет известно в ближайшие дни после обследования. Все в "Ман Сити" желают Алексу скорейшего восстановления", - говорится в заявлении клуба.

Полузащитник сборной Украины пропустил матчи своего клуба в чемпионате Англии против "Кристал Пэлас" (2:0) и в Лиге чемпионов против "Аталанты" (5:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко сделал предложение руки и сердца известной телеведущей, на которое она дала ответ.

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