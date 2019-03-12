Зинченко помог "Манчестер Сити" разгромить команду Коноплянки

Украинец "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел со стартовых минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шальке", за который играет еще один футболист сборной Украины Евгений Коноплянка.

На 42-й минуте Зинченко отметился ассистом. Украинский футболист отдал передачу в штрафную на Лероя Сане, который с острого угла поразил ворота "Шальке".

К тому времени "горожане" уже вели в счете 2:0. Серхио Агуэро на 35-й минуте забил первый мяч с 11-метровой отметки, а спустя три минуты оформил дубль.

Брель Эмболо и Александр Зинченко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Александр Зинченко получил наивысшую оценку за поединок Премьер-лиги Англии против "Борнмута". EA SPORTS FIFA признала нашего спортсмена лучшим игроком матча.

Украинский футболист отыграл весь матч. Зинченко отдал 101 передачу с процентом точности – 96.

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