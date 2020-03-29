Украинский полузащитник "МанСити" Александр Зинченко добыл разгромную победу над российским нападающим "Уфы" Данилом Круговым в 1/16 финала чемпионата Европы по компьютерной игре FIFA 20.

Футболисты не смогли сыграть за свои сборные, так как ФИФА разводит команды Украины и России. Из-за этого Зинченко выбрал "Ливерпуль", а Круговой - "Барселону". Матч завершился со счетом 6:1 в нашу пользу.

Организатором турнира под названием Plan B выступил знаменитый Instagram-аккаунт 433. В соревнованиях принимают участие 32 игрока, которые представляют 32 европейские сборные.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта Зинченко завоевал Кубок английской лиги. В финале подопечные Пепа Гвардиолы со счетом 2:1 обыграли "Астон Виллу".

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