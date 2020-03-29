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29 марта • обновлено в 23:18
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/ Новости футбола

Зинченко добыл разгромную победу на турнире Plan B по FIFA 20

4.4т
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Украинский полузащитник "МанСити" Александр Зинченко добыл разгромную победу над российским нападающим "Уфы" Данилом Круговым в 1/16 финала чемпионата Европы по компьютерной игре FIFA 20.

Футболисты не смогли сыграть за свои сборные, так как ФИФА разводит команды Украины и России. Из-за этого Зинченко выбрал "Ливерпуль", а Круговой - "Барселону". Матч завершился со счетом 6:1 в нашу пользу.

Организатором турнира под названием Plan B выступил знаменитый Instagram-аккаунт 433. В соревнованиях принимают участие 32 игрока, которые представляют 32 европейские сборные.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта Зинченко завоевал Кубок английской лиги. В финале подопечные Пепа Гвардиолы со счетом 2:1 обыграли "Астон Виллу".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Киберспорт
Персона
Александр Зинченко
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Пэрэмога! Е б а т ь д е б и л ы!
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3
1
Волгоград Ец
Волгоград Ец
Очень интересная и важная новость.Обоз информируй когда Черчесов с Шевченко сойдутся.
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2
1
Спорт Футбол

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