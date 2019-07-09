Зидан пошел на радикальный шаг ради Лунина

Тренерский штаб "Реала" во главе с Зинедином Зиданом решил отдать в аренду одного из вратарей клуба Люку Зидана, что значительно повышает шансы украинца Андрея Лунина закрепиться в составе.

Люка Зидан

Старший сын наставника "Сливочных", Люка Зидан, решением руководства отправлен на годичную "стажировку" в "Расинг", который играет в испанской Сегунде - втором по силе дивизионе страны, сообщает Marca.

Таким образом, у "Реала" остается три голкипера: Тибо Куртуа, Андрей Лунин и Кейлор Навас. При этом дальнейшее пребывание костариканца Наваса в команде также остается под вопросом. Зидан видит основным вратарем клуба бельгийца Куртуа, а трехкратный победитель Лиги чемпионов Навас не собирается мириться с этим и готов согласиться на первое же достойное предложение из другого топ-клуба.

Если Кейлор Навас все-таки покинет мадридцев, то вторым вратарем команды с вероятностью 99% станет украинец Лунин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Лунин был включен в состав "Реала" на летнее предсезонное турне по США и Канаде.

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