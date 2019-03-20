Жвачка знаменитого тренера продана на аукционе за бешенные деньги

Жевательная резинка бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона была продана на интернет-аукционе eBay за баснословную сумму — 390 тысяч фунтов.

Именно ее Фергюсон жевал во время своего последнего матча во главе "красных дьяволов" против клуба "Вест Бромвич Альбион" 19 мая 2013 года.

Та самая жвачка Фергюсона

Тот матч завершился со счетом 5:5 и стал последним штрихом в фантастической карьере шотландца. Все средства от реализации необычного лота пойдут в благотворительный фонд "Манчестер Юнайтед".

Алекс Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла 38 трофеев, в том числе - 13 титулов чемпионов Англии и два кубка в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон госпитализирован и находится в одной из клиник Лондона в тяжелом состоянии.

По информации британского издания The Sun, 76-летний шотландец перенес инсульт.

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