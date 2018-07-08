МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

"Позорное решение" ФИФА по "Слава Украине!" от Виды возмутило сеть

6.3тЧитать новость на украинском

Решение ФИФА наказать футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды за его проукраинское видео после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией, вызвало бурю возмущения в сети.

Пользователи называют ФИФА продажной организацией, считая ее действия абсолютно неприемлемыми.

"ФИФА празднует Кубок мира с режимом, который вторгся и захватил часть Украины, который в 150 километрах от одного стадиона ведет войну, в которой умирают почти ежедневно люди - и теперь ФИФА грозит двум хорватским игрокам, которые посвятили свою победу в четвертьфинале Украине, дисквалификацией в полуфинале. Это - позор", - написал на своей странице известный немецкий журналист Борис Райтшустер.

Новости
В России указали на угрожающие последствия "Слава Украине!" от Виды

В комментариях пользователи высказывают слова поддержки в адрес Виды.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

Позже Международная федерация футбола вынесла свой вердикт в отношении Домагоя.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Объекты
сборная Хорватии по футболуФИФА
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
19
Смешно
2
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Махал Махалыч
Махал Махалыч
І дійсно - ганьба!
Ответить
1
1
Кротов Даниил
Кротов Даниил
Махал Махалыч, петух едь в Москву, болей за хорватов, ты же бабуин.
Ответить
1
0

Наши блоги