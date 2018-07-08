"Позорное решение" ФИФА по "Слава Украине!" от Виды возмутило сеть

Решение ФИФА наказать футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды за его проукраинское видео после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией, вызвало бурю возмущения в сети.

Пользователи называют ФИФА продажной организацией, считая ее действия абсолютно неприемлемыми.

"ФИФА празднует Кубок мира с режимом, который вторгся и захватил часть Украины, который в 150 километрах от одного стадиона ведет войну, в которой умирают почти ежедневно люди - и теперь ФИФА грозит двум хорватским игрокам, которые посвятили свою победу в четвертьфинале Украине, дисквалификацией в полуфинале. Это - позор", - написал на своей странице известный немецкий журналист Борис Райтшустер.

В комментариях пользователи высказывают слова поддержки в адрес Виды.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

Позже Международная федерация футбола вынесла свой вердикт в отношении Домагоя.