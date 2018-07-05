Журналист объяснил, почему Хорватия проиграет России на ЧМ-2018

Известный украинский журналист Юрий Бутусов считает, что поражение сборной Хорватии от России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 будет своеобразной платой за погашение долгов крупнейшей частной компаний Хорватии - продуктового ритейлера "Agrokor".

Накануне российские банки ВТБ и Сбербанк стали собственниками "Agrokor", вместе с корпорацией "повесив себе на шею" и долг в 6 млрд евро.

" Надеюсь, это случайное совпадение накануне матча Хорватия-Россия, и эта новость никак не отразится на прекрасной игре хорватских футболистов, на их желании бить по воротам, забивать пенальти и т.п." - с иронией отмечает журналист.

Отметим, что подобным вопросом русские журналисты довели до психоза футболистов сборной Хорватии на пресс-конференции накануне четвертьфинала ЧМ-2018.