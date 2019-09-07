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8 сентября • обновлено в 11:09
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Жители Донецка "отреклись" от Ахметова

62.4т Читать материал на украинском

Историк "Шахтера" Олег Антипов заявил, что жители Донецка "отреклись" от президента "горняков" Рината Ахметова.

"Его деньги и влияние могли бы помочь городу. То, что он сделал для города, теперь ничего не значит", — сказал бывший пресс-секретарь "оранжево-черных" в интервью BBC.

Жители Донецка на Дне российского флага

Жители Донецка на Дне российского флага

Новости
"Призрак": киевлянин посетил "Донбасс Арену" и рассказал, как умирает стадион

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Донецке на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

"Донбасс Арену" открыли летом 2009 года. Вмещает 52 667 зрителей. До войны была домашним стадионом футбольного клуба "Шахтер". С началом боевых действий практически не функционирует.

Дончане впали в уныние из-за того, как выглядит стадион. Жители Донецка огорчены тем, что состояние "Донбасс Арены" с каждым днем становится все печальнее.

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Andria Viktor
Andria Viktor
И надо же,Ахмет не в фаворе,от дожились донбассяне,на кого молится?
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Демонстранты похожи на бюджетников: педагогов, коммунальщиков, чиновников нижайшего уровня - эти бл**и всегда ходили куда ветер дует (прикажут).
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
весь Донецк ненавидит россию! - поговорите с дончанами и все станет ясно ахахааа
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Кожедуб ruslan, ну, наверное поэтому и массово получают российское гражданство!))))))
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