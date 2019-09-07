Жители Донецка "отреклись" от Ахметова

Историк "Шахтера" Олег Антипов заявил, что жители Донецка "отреклись" от президента "горняков" Рината Ахметова.

"Его деньги и влияние могли бы помочь городу. То, что он сделал для города, теперь ничего не значит", — сказал бывший пресс-секретарь "оранжево-черных" в интервью BBC.

Жители Донецка на Дне российского флага

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Донецке на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

"Донбасс Арену" открыли летом 2009 года. Вмещает 52 667 зрителей. До войны была домашним стадионом футбольного клуба "Шахтер". С началом боевых действий практически не функционирует.

Дончане впали в уныние из-за того, как выглядит стадион. Жители Донецка огорчены тем, что состояние "Донбасс Арены" с каждым днем становится все печальнее.

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