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3 марта • обновлено в 16:59
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Жеребьевка Лиги наций 2020: онлайн-трансляция

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Лига наций прошла испытание в 2019-м, и уже в сентябре 2020 года стартует снова. Четкие очертания Лига примет после сегодняшней жеребьевки группового турнира, которая пройдет в Амстердаме.

Для сборной Украины второй сезон ЛН станет совершенно другим, нежели "обкатка" прошлой осенью. Наша сборная теперь будет играть в самом высшем дивизионе (Лига А) вместе с топами мирового футбола (Франция, Германия, Испания и т.д.). Украина при жеребьевке будет в 3 корзине (из четырех) и не сможет попасть в одну группу с Данией, Швецией и Боснией и Герцеговиной.

Состав корзин на жеребьевку Лиги наций

Состав корзин на жеребьевку Лиги наций

В целом формат Лиги наций остается прежним, лишь с несколькими изменениями: 4 дивизиона по 4 группы (кроме последней лиги - там две группы), в каждой группе лидер идет на повышение, а аутсайдер падает в более слабый дивизион. Победители же групп Лиги в коротком плей-офф разыграют между собой сам кубок Лиги наций. Групповой турнир пройдет с 3 сентября по 15 ноября, финальная стадия намечена на 2-6 июня 2021-го, а плей-офф за путевки на ЧМ-2022 - на март 2022 года.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки, которая начнется в 19:00 по киевскому времени.

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ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ НАЦИЙ

Амстердам (Нидерланды). 19:00

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Жеребьевка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Жеребьевку нового сезона Лиги наций в Украине можно будет увидеть в прямой трансляции на ТК "Футбол 1", а также на официальном сайте УЕФА.

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Читайте все новости по теме "ЧМ-2022" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
ЧМ-2022 Лига наций
Место
Нидерланды Амстердам
Тег
Сборная Украины по футболу
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