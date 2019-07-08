Жена легендарного футболиста умерла от жуткой болезни

Жена известного валлийского футболиста и киноактера Винни Джонса - Таня Джонс - скончалась от меланомы (рак кожи).

53-летняя британка умерла в своем доме в Лос-Анджелесе, о чем сообщил Daily Mail.

Винни Джонс и Таня поженились в Уотфорде в 1994 году. Еще в 21-летнем возрасте Таня перенесла операцию по пересадке сердца, а затем дважды проходила курс лечения рака шейки матки, прежде чем шесть лет назад ей поставили диагноз меланома.

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"Таня мирно ушла в мир иной в доме семьи Джонс в окружении Винни, их дочери и других членов семьи", - заявил представитель Винни Джонса. Сам экс-футболист попросил поклонников и журналистов дать ему время прийти в себя и не задавать никаких вопросов.

При этом, как стало известно СМИ, от того же заболевания - меланома - страдает давно и сам Винни Джонс. Он перенес уже три операции по удалению опухоли.

Винни Джонс с супругой Таней dailymail.co.uk

Винни Джонс выступал за "Лидс", "Шеффилд Юнайтед", "Челси" и другие клубы, а также сборную Уэльса, но, пожалуй, еще большую известность он приобрел как актер, снявшись в культовых фильмах Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и многих других.

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