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30 марта • обновлено в 10:00
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Жена экс-футболиста "Спартака" Бокетти "похоронила" россиян: спортивные итоги 29 марта

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Жена бывшего футболиста московского "Спартака" Сальваторе Бокетти жестко прошлась по россиянам из-за нарушения карантина, а в Испании умер легендарный чемпион.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 29 марта.

Кроме того, олимпийская чемпионка Анфиса Резцова наплевала на изоляцию в России. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Валерий Газзаев, Дмитрий Губерниев, Никита Крылов, Александр Чеканов
Тема
UFC
Теги
Спартак Москва ФК Динамо Киев
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