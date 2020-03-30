Жена экс-футболиста "Спартака" Бокетти "похоронила" россиян: спортивные итоги 29 марта

Жена бывшего футболиста московского "Спартака" Сальваторе Бокетти жестко прошлась по россиянам из-за нарушения карантина, а в Испании умер легендарный чемпион.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 29 марта.

Кроме того, олимпийская чемпионка Анфиса Резцова наплевала на изоляцию в России. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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