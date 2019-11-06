"Зенит" потерпел фиаско в Лиге чемпионов: спортивные итоги 5 ноября

Сын легендарного Эвандера Холифилда Эван роскошно дебютировал на профессиональном ринге, а питерский "Зенит" безвольно проиграл домашний матч Лиги чемпионов.
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Кроме того, матч чемпионата России ознаменовался фанатским побоищем. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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