"Зенит" потерпел фиаско в Лиге чемпионов: спортивные итоги 5 ноября

Сын легендарного Эвандера Холифилда Эван роскошно дебютировал на профессиональном ринге, а питерский "Зенит" безвольно проиграл домашний матч Лиги чемпионов.

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Кроме того, матч чемпионата России ознаменовался фанатским побоищем. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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