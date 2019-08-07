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Зеленский заговорил о "Шахтере" на брифинге в Турции

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на брифинге в Турции вспомнил о победе "Шахтера" в Кубке УЕФА.

"Хотел бы отметить один очень интересный момент. Щедрая турецкая земля несколько раз дарила нам, украинцам, громкие победы. В Турции донецкий "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА. В Турции наша певица Руслана победила на Евровидении. Я верю, что в будущем у наших стран будет много громких и общих побед", – заявил Зеленский.

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Напомним, что 20 мая 2009 года на стадионе "Шюкру Сарачоглу" в Стамбуле "Шахтер" обыграл бременский "Вердер" (2:1) и завоевал Кубок УЕФА.

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Персона
Владимир Зеленский
Тег
ФК Шахтер
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