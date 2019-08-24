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"Заставляли дрожать": Зеленский вспомнил про футбол в речи на Майдане

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Президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам по случаю празднования Дня независимости в Киеве на Майдане, вспомнил об успеха наших футболистов.

"Всей страной стране заставляли дрожать грандов европейского футбола. Когда Лужный из Львова получал пас от Головка из Херсона, отдавал на Реброва из Горловки, а тот - на киевлянина Шевченко ... Тогда "гол" звучало от Ужгорода до Луганска", - заявил глава государства во время речи на главной площади Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время своего выступления на брифинге в Турции вспомнил о победе "Шахтера" в Кубке УЕФА.

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Тема
День Независимости
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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