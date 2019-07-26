"Заря" победно стартовала в Лиге Европы: спортивные итоги 25 июля

Краматорский "Авангард" сделал трогательный шаг в память об убитом террористами "ДНР" вратаре, а Василий Ломаченко рассказал о боях с Усиком и Фьюри.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 25 июля.
Кроме того, луганская "Заря" одержала победу в историческом матче Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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