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"Заря" победно стартовала в Лиге Европы: спортивные итоги 25 июля

1.1т Читать материал на украинском

Краматорский "Авангард" сделал трогательный шаг в память об убитом террористами "ДНР" вратаре, а Василий Ломаченко рассказал о боях с Усиком и Фьюри.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 25 июля.

Кроме того, луганская "Заря" одержала победу в историческом матче Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Лига Европы
Персоны
Василий Ломаченко Александр Гвоздик
Тег
ФК Заря
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