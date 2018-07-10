"Заплачу сам": Вукоевич отреагировал на скандал со "Слава Украине!"

Бывший футболист киевского "Динамо", а ныне скаут "бело-синих" Огнен Вукоевич призвал не политизировать его высказывания в поддержку Украины после победы сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года.

В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL хорват подчеркнул, что намерен самостоятельно заплатить штраф, наложенный на него Международной федерацией футбола за видео со словами благодарности Украине. "Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку", – сказал скаут "Динамо".

Он также поблагодарил киевский клуб за возможность работать на мундиале. "Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить "Динамо" и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом. После ЧМ-2018 я возвращаюсь в "Динамо", у меня будет много работы, так как открылось трансферное окно. Нас ждет Суперкубок с "Шахтером", – резюмировал Вукоевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети запустили флешмоб в поддержку Огнена Вукоевича, призвав украинцев поучаствовать в сборе средств для оплаты его штрафа в размере 15000 швейцарских франков.

Напомним, после матча между сборными Хорватии и России Огнен Вукоевич и экс-капитан "Динамо" Домагой Вида записали ролик, в котором посвятили победу своей национальной команды Украине. После этого ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевич был исключен из тренерского штаба хорватской сборной на ЧМ-2018.