"Забыл твое имя": Селезнев высказался о конфликте с экс-тренером "Шахтера"

Украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев рассказал о конфликте с бывшим тренером донецкого "Шахтера" Паулу Фонсекой на тренировке.

"Было такое, что мне на тренировках говорили: "Ты неправильно открываешься". Я ему говорю: "Брат, на 180 голов открывался правильно, а тут открылся неправильно?" Меня взбесило, кто ты такой, объясни, что ты хочешь. "Нет, я сказал, что неправильно". Я ему сказал: "Тебя в Википедии нет. Я забыл твое имя"", – заявил Селезнев в беседе с Артемом Милевским на YouTube-канале "Миля".

Евгений Селезнев в составе "Шахтера" Football.ua

Он также добавил, что не хочет говорить о Фонсеке плохо или хорошо, но не понимает, "как можно было угробить команду после Луческу".

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче чемпионата Турции за "Бурсаспор" Евгений Селезнев стал одновременно героем и антигероем поединка.

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