Забрал последнюю пачку мыла: как украинские футболисты в Европе проводят карантин из-за коронавируса

Несмотря на огромные массы украинцев, возвращающихся из Европы в Украину из-за эпидемии коронавируса, почти все украинские футболисты-легионеры остаются на европейском карантине.

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Без регулярных матчей и общих тренировок игроки постепенно начинают "ржаветь", теряя физический тонус и всякую форму. Чтобы "удержаться на плаву", в ход идут все дозволенные методы – для фантазии рамки карантина не страшны. OBOZREVATEL традиционно "заглядывает в гости" к футбольным украинцам в Европе и рассказывает, кто и как коротает время вынужденной изоляции.

Фильмов уже посмотрели очень много, но сейчас они уже надоели. Думаю, скоро дойдет дело и до изучения языков

Пандемия коронавируса настигла Андрея Лунина в маленьком городке на севере Испании – Овьедо, где сейчас играет в аренде за местный "Реал Овьедо". И в этом Лунину повезло, что он оказался не в большом Манчестере или где-то в Италии – команда украинца в Овьедо еще проводит ежедневные полноценные тренировки.

Андрей Лунин

"За первую неделю один раз мы (с невестой Анастасией. – прим. ред.) выходили на улицу в магазин, немного подкупили продуктов, и на этом все закончилось. По большому счету в супермаркетах было все, хотя на полках исчезло жидкое мыло и резиновые перчатки. Оставалась только последняя пачка мыла, которую я забрал. Молока немного разобрали, а так всего достаточно: фрукты, вода, хлеб, макароны, крупы. Всего хватает. Все плюс-минус одно и то же – тренируемся каждый день, час-полтора уходит на тренировки, а потом готовим что-нибудь поесть. На улице паники нет – ходят патрули, которые следят, чтобы никто не ходил без дела. Сейчас заехали военные и иногда можно заметить, что пролетает дрон", - рассказал Лунин в интервью программе "Профутбол".

Однако на тренировках и дежурных выходах в магазин "уличная" жизнь Лунина заканчивается. Футболист со своей невестой все время проводят дома, где также много работают над собой. Для этого у вратаря есть все – от велотренажера до самого мелкого инвентаря для тренировок.

Об отдыхе же Лунин говорит пока оптимистично, хотя домашнее кино уже начинает надоедать: "Фильмов уже посмотрели очень много, но сейчас они уже надоели. Думаю, скоро дойдет дело и до изучения языков", – говорит Андрей.

Свободного времени так много, что я скоро завою в этих четырех стенах

И это еще у Александра Зинченко в Англии нет полноценного карантина со строгими запретами выхода на улицу! Но, по всей видимости, наш человек в "Ман Сити" непросто воспринимает принужденную изоляцию.

Александр Зинченко

"Свободного времени так много, что я скоро завою в этих четырех стенах. Конечно, поддерживаю форму, насколько могу. Сегодня гулял в парке, два раза в неделю стараюсь выходить гулять или сходить в супермаркет. Действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придется ждать 8 дней", - рассказал Зинченко в интервью "Профутболу".

Тем не менее, "Сити" как образец суперклуба, тщательно заботится о здоровье и поддержании формы всеми игроками, оказывая невероятную поддержку футболистам.

"Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от врача: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс мне привозят еду 6 дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы", - рассказал Александр на днях в своем интервью.

Тренировка – единственный способ выйти на улицу и подышать свежим воздухом

Украинский легион в Бельгии также усажен по домам, соблюдая все довольно жесткие меры местного карантина. Хотя, по словам хавбека "Кортрейка" Евгения Макаренко, его команде еще разрешено тренироваться.

"К сожалению, мы все находимся на карантине. Тренировка – единственный способ выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Ситуация очень печальная, все должны сидеть дома. Главное – чтобы все были здоровы, и этот вирус удалось остановить", – рассказал Макаренко в комментарии программе "Футбольный формат".

Евгений Макаренко (в центре)

Другой украинец, играющий в бельгийском "Генте", - Игорь Пластун, по мере возможностей старается разнообразить время, проводимое дома с семьей. Это и игры с детьми, и даже небольшой шашлычок на своем дворе (благо, погода позволяет).

На базу клуба могут попасть исключительно игроки или персонал. Можно прийти и немножко позаниматься, но вообще тренируемся дома

Эпидемию коронавируса в Венгрии переживает полузащитник Игорь Харатин, ныне выступающий за местный гранд "Ференцварош". Для небольшой Венгрии масштабы заражения не столь глобальны, поэтому клуб еще разрешает игрокам посещать базу.

Игорь Харатин

"На базу клуба могут попасть исключительно игроки или персонал. Как правило, здесь много людей, целые семьи могут ждать своих детей, но сейчас такая ситуация, что здесь пусто. Можно прийти и немножко позаниматься, но вообще тренируемся дома. В Венгрии запрещено собираться и тренироваться группами. Надеемся, через 2-3 недели преодолеем этот вирус вместе и все будет хорошо", – оптимистично подчеркнул Харатин в эфире программы "Футбольный формат".

Как никогда ранее, мы – одна команда

Этот призыв в виде своеобразного флешмоба сейчас можно увидеть на страницах соц. сетей у многих спортсменов Европы. Но сегодня Руслан Малиновский вместе с партнерами по "Аталанте" больше других знает цену этим словам и важность всей ситуации.

Руслан Малиновский (на заднем плане) и Папу Гомес

Руслан вместе с женой оказался в самом эпицентре европейской вспышки коронавируса – на севере Италии в городе Бергамо. В том самом Бергамо, который уже печально прославился новостью о военных и телах умерших, которых негде хоронить…

В соответствующем тоне о ситуации недавно выразилась и супруга Руслана – Роксана: "Это страшно. Из Бергамо, нашего любимого города, увозят погибших, так как крематории не справляются, а на кладбищах нет мест. Задумайтесь, люди".

Самому же Руслану клуб запретил любые контакты со СМИ, также участвуя в борьбе с коронавирусом. На днях лидер "Аталанты" Папу Гомес в довольно жесткой форме обратился к нарушителям карантина с призывом сидеть дома. Сам же клуб уже познал всю трагедию эпидемии – на днях "Аталанта" сообщила о смерти двоих сотрудников…

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