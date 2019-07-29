"За три минуты": вратарь "Шахтера" сделал признание о поражении в Суперкубке

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал матч за Суперкубок Украины против "Динамо". По его словам, "Шахтер" сам виноват, что проиграл в концовке матча и уступил трофей киевлянам.
На исход матча, по мнению вратаря "оранжево-черных", повлияли индивидуальные ошибки.
Андрей Пятов
shakhtar.com
"Проиграли за три минуты. На своих ошибках. В первом случае Бурде удалось уверенно выиграть позицию при подаче углового, а во втором — пропустили в результате контратаки. Не могу сказать, что мы сознательно меняли рисунок своей игры после перерыва — по-прежнему оказывали давление на ворота "Динамо". Считаю, что мы сегодня не заслуживали поражения. Но это футбол, все бывает", — сказал Пятов, которого цитирует dynamo.kiev.ua.
Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер "Динамо" Денис Бойко пострадал от взрыва на матче за Суперкубок Украины.
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