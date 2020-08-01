За назначением Луческу в "Динамо" следили во всем мире

Назначение Мирчи Луческу в "Динамо", а также последующие события, связанные с румынским тренером, вызвали настоящую бурю эмоций в Украине. При этом новости из киевского клуба были настолько "горячими", что за этой ситуацией следили СМИ по всему миру.

"Динамо" и Луческу настолько нестандартно начали свои взаимоотношения, что об этом говорят даже в тех странах, которые обычно не уделяют внимание украинскому футболу. Даже в далекой Индонезии обсуждают новости, которые касаются назначения Луческу.

И пусть в большинстве своем иностранные журналисты просто цитировали сообщения официального сайта "Динамо", или румынских СМИ, которые рассказывали о переживаниях Мирчи, все равно такого интереса к украинскому футболу уже давно не было.

Издание "Футбольный клуб" показало, в каких странах и как следили за ситуацией, связанной с "Динамо" и Луческу.

Англия Футбольный клуб

Аргентина Футбольный клуб

Бельгия Футбольный клуб

Бельгия Футбольный клуб

Бразилия Футбольный клуб

Дания Футбольный клуб

Филиппины Футбольный клуб

Франция Футбольный клуб

Франция Футбольный клуб

Гана Футбольный клуб

Германия Футбольный клуб

Греция Футбольный клуб

Хорватия Футбольный клуб

Индия Футбольный клуб

Индонезия Футбольный клуб

Испания Футбольный клуб

Италия Футбольный клуб

Израиль Футбольный клуб

Люксембург Футбольный клуб

Мексика Футбольный клуб

Нидерланды Футбольный клуб

Нидерланды Футбольный клуб

Нидерланды Футбольный клуб

Перу Футбольный клуб

Польша Футбольный клуб

Португалия Футбольный клуб

Румыния Футбольный клуб

Турция Футбольный клуб

Венгрия Футбольный клуб

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легенда мирового футбола Ривалдо оценил приход Луческу в "Динамо"