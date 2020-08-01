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За назначением Луческу в "Динамо" следили во всем мире

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,2 т.
Мирча Луческу

Мирча Луческу в Динамо. Динамо от Шурика

Назначение Мирчи Луческу в "Динамо", а также последующие события, связанные с румынским тренером, вызвали настоящую бурю эмоций в Украине. При этом новости из киевского клуба были настолько "горячими", что за этой ситуацией следили СМИ по всему миру.

"Динамо" и Луческу настолько нестандартно начали свои взаимоотношения, что об этом говорят даже в тех странах, которые обычно не уделяют внимание украинскому футболу. Даже в далекой Индонезии обсуждают новости, которые касаются назначения Луческу.

И пусть в большинстве своем иностранные журналисты просто цитировали сообщения официального сайта "Динамо", или румынских СМИ, которые рассказывали о переживаниях Мирчи, все равно такого интереса к украинскому футболу уже давно не было.

Издание "Футбольный клуб" показало, в каких странах и как следили за ситуацией, связанной с "Динамо" и Луческу.

Англия

Англия Футбольный клуб

Аргентина

Аргентина Футбольный клуб

Бельгия

Бельгия Футбольный клуб

Бельгия

Бельгия Футбольный клуб

Бразилия

Бразилия Футбольный клуб

Дания

Дания Футбольный клуб

Филиппины

Филиппины Футбольный клуб

Франция

Франция Футбольный клуб

Франция

Франция Футбольный клуб

Гана

Гана Футбольный клуб

Германия

Германия Футбольный клуб

Греция

Греция Футбольный клуб

Хорватия

Хорватия Футбольный клуб

Индия

Индия Футбольный клуб

Индонезия

Индонезия Футбольный клуб

Испания

Испания Футбольный клуб

Италия

Италия Футбольный клуб

Израиль

Израиль Футбольный клуб

Люксембург

Люксембург Футбольный клуб

Мексика

Мексика Футбольный клуб

Нидерланды

Нидерланды Футбольный клуб

Нидерланды

Нидерланды Футбольный клуб

Нидерланды

Нидерланды Футбольный клуб

Перу

Перу Футбольный клуб

Польша

Польша Футбольный клуб

Португалия

Португалия Футбольный клуб

Румыния

Румыния Футбольный клуб

Турция

Турция Футбольный клуб

Венгрия

Венгрия Футбольный клуб

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легенда мирового футбола Ривалдо оценил приход Луческу в "Динамо"

ФК Динамо КиевМирча Луческу
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