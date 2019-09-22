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22 сентября • обновлено в 17:27
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Ярмоленко забил эффектный гол "Манчестер Юнайтед"

3.2т Читать материал на украинском

Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отметился забитым голом в 6-м туре чемпионата Англии в Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" (1:0, идет первый тайм).

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

На 43-й минуте Нобл сыграл на Андерсона, Фелипе в касание скинул на Андрея, тот подработал мяч под левую и пробил точно в дальний угол метров с пятнадцати. Это второй мяч в сезоне для нашего соотечественника.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Ярмоленко забил свой первый гол после длительного перерыва, связанного с реабилитацией после проблем со здоровьем.

Гол Андрея выиграл в голосовании болельщиков "Вест Хэма" за лучший забитый мяч команды в августе.

Напомним, что Ярмоленко получил тяжелую травму в октябре 2018-го. У 29-летнего футболиста сборной Украины диагностировали разрыв ахилла.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия
Теги
ФК Вест Хэм ФК Манчестер Юнайтед
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