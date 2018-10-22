Ярмоленко перенес операцию: что случилось

Полузащитнику сборной Украины и клуба "Вест Хэм" Андрею Ярмоленко в одной из клиник Лондона сделана операция после тяжелой травмы, которую украинец получил в последнем матче против "Тоттенхэма". Как прошла операция пока не сообщается.

Напомним, что в лондонском дерби Ярмоленко сперва получил болезненный удар по ахиллу, а после в одном из игровых эпизодов неудачно наступил на ногу после прыжка, в результате чего получил разрыв ахилла. На восстановление футболисту потребуется не менее 6 месяцев.

В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 10 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник национальной сборной Андрей Ярмоленко не стал отвечать по-русски на вопрос про Украину