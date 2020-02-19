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19 февраля • обновлено в 10:56
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Ярмоленко не готов к возвращению на поле: названа причина

2.1т
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Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с восстановлением украинского вингера команды Андрея Ярмоленко, заявив, что футболист еще не набрал форму.

"Андрей Ярмоленко все еще находится в процессе восстановления, но уже начал заниматься на траве и понемногу набирать форму", – цитирует слова Мойеса официальный сайт лондонского клуба.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Напомним, что наш соотечественник получил травму задней поверхности бедра, выйдя на замену в выездном матче против "Саутгемптона", который состоялся еще в середине декабря. Изначально ожидалось, что украинский футболист вернется в строй в первой половине февраля.

Сегодня, 19 февраля, состоится перенесенный поединок АПЛ между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом", в котором не примет участие и украинец Александр Зинченко, который отбывает дисквалификацию за удаление в матче против "Тоттенхэма".

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Вест Хэм" сократит зарплату Андрея Ярмоленко в два раза, если команда не сумеет обеспечить себе место в английской Премьер-лиге на следующий сезон.

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Тема
Чемпионат Англии
Персоны
Александр Зинченко Андрей Ярмоленко
Теги
получил травму ФК Манчестер Сити ФК Вест Хэм
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