Ярмоленко не готов к возвращению на поле: названа причина

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с восстановлением украинского вингера команды Андрея Ярмоленко, заявив, что футболист еще не набрал форму.

"Андрей Ярмоленко все еще находится в процессе восстановления, но уже начал заниматься на траве и понемногу набирать форму", – цитирует слова Мойеса официальный сайт лондонского клуба.

Андрей Ярмоленко

Напомним, что наш соотечественник получил травму задней поверхности бедра, выйдя на замену в выездном матче против "Саутгемптона", который состоялся еще в середине декабря. Изначально ожидалось, что украинский футболист вернется в строй в первой половине февраля.

Сегодня, 19 февраля, состоится перенесенный поединок АПЛ между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом", в котором не примет участие и украинец Александр Зинченко, который отбывает дисквалификацию за удаление в матче против "Тоттенхэма".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вест Хэм" сократит зарплату Андрея Ярмоленко в два раза, если команда не сумеет обеспечить себе место в английской Премьер-лиге на следующий сезон.

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