Ярмоленко - 30 лет: английский клуб эффектно поздравил украинца

Английский "Вест Хэм" душевно поздравил полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко с юбилеем - 30-летием.

На своей странице в Twitter клуб опубликовал видео с эффектными голами Андрея в чемпионате Англии.

Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7! 🎉🎊

Have a great day, Yarmo! 👊 pic.twitter.com/kLyXZvYJsU