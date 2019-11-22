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22 ноября • обновлено в 10:53
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Машина! Форвард сборной Украины забил очередной гол в Бельгии: видеофакт

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Нападающий "Гента" Роман Яремчук забил очередной гол в чемпионате Бельгии, отличившись в выездном матче против "Антверпена".

Украинский футболист открыл счет в поединке в середине первого тайма в результате стремительной контратаки его команды. Джонатан Дэвид отдал хорошую передачу на ход Роману, который увидел, что голкипер хозяев покинул ворота, и зряче перекинул его, отправив мяч в сетку.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

Еспресо.TV

Этот гол стал уже восьмым для Яремчука в нынешнем клубном сезоне. Он делит третье место в списке бомбардиров с еще двумя футболистами и продолжает погоню за экс-форвардом киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани, на счету которого 13 забитых мячей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сезоне 19/20 Роман Яремчук играет результативнее, чем большинство топ-форвардов Европы.

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Тема
чемпионат Бельгии
Персоны
Роман Яремчук Дьемерси Мбокани
Место
Бельгия Антверпен
Теги
ФК Антверпен Гент
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