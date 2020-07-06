Роман Яремчук вернулся на поле после травмы и получил новое повреждение через пять минут (Источник фото - footballhub.com.ua).

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук получил повреждение в первом товарищеском поединке своей команды после досрочного завершения чемпионата Бельгии из-за коронавируса.

Как сообщает издание HLN, наш соотечественник появился на поле сразу после перерыва в матче против "Беерсхота", но был заменен уже через пять минут. Его травма выглядит несерьезной. На тот момент все замены "Гента" уже были использованы, поэтому команда Яремчука доигрывала поединок в меньшинстве. Встреча была завершена досрочно за 12 минут до конца, поскольку травму получил еще один партнер украинца по команде.

Напомним, что в январе нападающий повредил ахиллово сухожилие, из-за чего был вынужден пропустить два-три месяца.

Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун и их "Гент" завоевали "серебро" бельгийского чемпионата. "Брюгге", за который на правах аренды из "Шахтера" выступал Эдуард Соболь, занял первое место.

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