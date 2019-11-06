"Якорем был ты": соцсети отреагировали на уход Ракицкого из сборной Украины

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на новость о решении защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины.

В основном фанаты иронизируют над бывшим футболистом "Шахтера", логично рассудив, что его заявление - не более чем попытка пиара. Дело в том, что в национальную команду Ракицкий и так вызывался в последний раз осенью 2018 года. А после перехода Ярослава в российский "Зенит" в январе 2019-го его шансы на появление в главной команде страны были приблизительно равны нулю.

Новости Ракицкий уходит из сборной Украины по футболу

Как бы то ни было, болельщики и эксперты активно обсуждают окончательный уход Ракицкого из национальной команды.

У меня нет никаких претензий к футболисту Ракицкому. Я уверен- он сильный защитник. Но в данной ситуации мне абсолютно понятно, как строится сборная Украины. И в ней нет места Ракицкому. И да, футбол- это политика. Удачи Ярик- это был твой осознанный выбор. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 6 ноября 2019 г.

Чтобы закончить играть за сборную, нужно чтобы тебя приглашали в сборную. Иначе я тоже могу твитнуть "Я закончил играть за сборную". — Andrew Kopyl (@AndrewKopyl) 6 ноября 2019 г.

Когда Ракицкий объявил об уходе из сборной pic.twitter.com/3xDqtha6T9 — Паша Микелита (@Paoveli) 6 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Алексей Андронов высказался о том, что сборная Украины не нуждается в Ракицком.

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