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6 ноября • обновлено в 18:06
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"Якорем был ты": соцсети отреагировали на уход Ракицкого из сборной Украины

2.3т Читать материал на украинском

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на новость о решении защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины.

В основном фанаты иронизируют над бывшим футболистом "Шахтера", логично рассудив, что его заявление - не более чем попытка пиара. Дело в том, что в национальную команду Ракицкий и так вызывался в последний раз осенью 2018 года. А после перехода Ярослава в российский "Зенит" в январе 2019-го его шансы на появление в главной команде страны были приблизительно равны нулю.

Новости
Ракицкий уходит из сборной Украины по футболу

Как бы то ни было, болельщики и эксперты активно обсуждают окончательный уход Ракицкого из национальной команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Алексей Андронов высказался о том, что сборная Украины не нуждается в Ракицком.

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Персона
Ярослав Ракицкий
Тег
Сборная Украины по футболу
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