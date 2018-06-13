"Я почти что ФИФА": Кадыров ответил Слепакову на "Рамзан пармезан"

Главе Чечни Рамзану Кадырову понравилась песня комика Семена Слепакова "Олé-Олé-Олé!" о российской сборной по футболу.

Комментарий по поводу песни, по сюжету которой он становится их тренером, глава Чечни написал на своей странице в "ВКонтакте".

"Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра", — отметил Кадыров.

Он заявил, что в Чечне нет проблем с чувством юмора.

Кадыров заявил, что и у Слепакова с чувством юмора "все отлично".

В заключение Кадыров пригласил комика в Грозный, чтобы вместе написать новую песню.

Также глава Чечни опубликовал стихотворение о том, как "отвечает на юмор Рамзан про Дзюбу, Египет и пармезан".

"И четко ложится в ответе строфа: в команде "Ахмат" я почти что ФИФА. Дадут они фору любому Пеле, которого ждешь ты в сибирском селе", — написал Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в песне Слепакова сборная РФ с Кадыровым во главе все равно проигрывает со счетом 0:2 команде ОАЭ.