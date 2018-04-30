"Я был хорош": в чемпионате Италии по футболу вспыхнул скандал - все подробности

Матч 35-го тура итальянской Серии А между миланским "Интером" и туринским "Ювентусом", который завершился победой "старой сеньоры" (3:2), потянул за собой скандальный шлейф. Представители "черно-синих" заподозрили бригаду арбитров в помощи "старой синьоре".

Подозрения построены на диалогах главного тренера "Юве" Массимилиано Аллегри с резервным судьей матча Паоло Тальявенто в микст-зоне после поединка и радиопереговоров того же Тальявенто с главным рефери при счете 2:2.

Новости Украинский футболист забил бомбезный гол со штрафного

В первом случае Аллегри прервался, давая интервью, и перекинулся парой слов с Тальявенто: есть два варианта трактовки его фразы: "Все прошло действительно хорошо, все было нормально… Продвинуто (Одобрено). Да" (È andato proprio bene. È stato bravo. Promosso... Eh) и "Я был хорош" (Sono stato bravo), говорится в сообщении Sports.ru.

Резервный арбитр также оказался в центре внимания. В кадр попала его артикуляция: то ли он сказал: "Компенсируем и побеждаем (Recupero e vinciamo)", то ли "Сколько мы компенсируем?" (Quanto recupero facciamo?). Команду хозяев поля смутила некоторая непоследовательность в действиях арбитра в поле Даниэле Орсато во время матча.

По имеющейся информации, инцидентом уже заинтересовалась Итальянская федерация футбола (FIGC).

Как сообщал "Обозреватель", скандалами окутан не только итальянский футбол. Между Футбольной ассоциации Египта и лидером национальной команды Мохаммедом Салахом вспыхнул скандал о нарушении авторских прав футболиста.