"Я бы не хотел": Суркис рассказал, чего опасается с "Динамо" Михайличенко

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис подвел итог стартовой встрече команды в групповом раунде Лиги Европы, в которой "бело-синие" в концовке смогли добыть победу над "Мальме".

"Эта победа важна, прежде всего, в психологическом плане. Даже по первому тайму было видно, какой груз ответственности лежит на футболистах. Скажу откровенно, что и я чувствовал напряжение, которое было в раздевалке и на футбольном поле в первом тайме. Во втором же команда доказала, что она может играть в футбол, может зажать соперника", — сказал Игорь Суркис, чьи слова цитирует dynamo.kiev.ua.

"Динамо" вырвало победу над "Мальме" в Лиге Европы ФК "Динамо"

По словам президента клуба, у команды была череда безвыигрышных матчей, но этот сложный период позади.

"Многие говорят, что после смены тренера коллектив может выдать несколько матчей на эмоциональном подъеме. Но я бы не хотел, чтобы это было на эмоциональном подъеме, а потом команда начала бы не прогрессировать, а регрессировать. Мы перетерпели этот сложный период и, я надеюсь, благодаря этой победе команда настроится на следующие поединки в чемпионате и будет радовать болельщиков хорошим качественным футболом", — отметил президент "Динамо".

Он также добавил, что в футболе главное — результат.

"Чтобы мы ни говорили, сколько бы моментов не создали у ворот соперника, но если бы мы сегодня не выиграли, и у болельщиков, и у команды, и у меня была бы неудовлетворенность. Команда выиграла, нужно 15 минут попраздновать в раздевалке и готовиться на матч против "Ворсклы". Я поддерживаю Михайличенко и хотел бы, чтобы и болельщики тоже верили в то, что у Михайличенко все получится. Если будут верить болельщики, ему будет легче работать", — заявил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" добыло победу в Лиге Европы, доведя до слез Михайличенко.

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